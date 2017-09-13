سامي الجميل: الحاجة تكبر لرحيل هذه السلطة

أعرب رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل لـعن أسفه لإلغاء الاحتفال الشعبي بانتصار الجيش اللبناني معتبراً أنّ ما حصل هو استكمال من جانب السلطة السياسية لحرمان الجيش والشعب اللبناني من الثمار الوطنية والمعنوية للانتصار والتضحيات.