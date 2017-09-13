صحف اليوم
13 أيلول 2017 - 22:56
13/09/2017 22:56:25
سامي الجميل: الحاجة تكبر لرحيل هذه السلطة
هناك محاولات مستمرّة لضرب معنويات الجيش
Lebanon, news ,lbci ,أخبار السلطة السياسية, احتفال النصر,سامي الجميل, هناك محاولات مستمرّة لضرب معنويات الجيش
LBCI News Lebanon
أعرب رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل لـ
"الجمهورية"
عن أسفه لإلغاء الاحتفال الشعبي بانتصار الجيش اللبناني معتبراً أنّ ما حصل هو استكمال من جانب السلطة السياسية لحرمان الجيش والشعب اللبناني من الثمار الوطنية والمعنوية للانتصار والتضحيات.
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