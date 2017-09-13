اللجنة الوزارية لقانون الانتخاب غارقة في خلافاتها

بات متعذراً على اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري المكلفة البحث في تطبيق القانون الذي ستجرى على أساسه الانتخابات النيابية في ايار المقبل، التوافق على قواسم مشتركة لتباشر وزارة الداخلية التحضيرات اللوجيستية، وفق القانون.

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وذكر مصدر وزاري مواكب لاجتماعات اللجنة لصحيفة "إنها ما زالت تراوح مكانها، وأن طروحات أعضائها حول كيفية تطبيق القانون لا تبشر بإمكان وضع حد للتباين في وجهات النظر.واكد المصدر لـ "الحياة" أن اللجنة على موعد جديد للاجتماع اليوم، بعد انعقاد الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء وأن حصول الاجتماع أو تأجيله لن يقدم أو يؤخر، طالما أن كل عضو فيها يتمسك بوجهة نظره.