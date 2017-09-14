صحف اليوم 14 أيلول 2017 - 17:39 14/09/2017 17:39:15 نديم الجميل: ستبقى دماء بشير الجميل وباقي الشهداء عنوان السيادة والاستقلال

اللبنانيين الذين وحدهم الرئيس الراحل بشير الجميل حول لبنان سيستمرون موحدين، شاء من شاء وأبى من أبى

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LBCI News Lebanon



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وأكد لصحيفة "



ودعا الذين ما زالوا يراهنون على عودة الوصاية على هذا البلد، الإقلاع عن تلك الرهانات الخاسرة التي لم ينتج عنها سوى التبعية والإذلال، مستغرباَ كيف أن البعض لم يتعلم من دروس الماضي وأخذ العبر. أكد النائب نديم الجميل ان "اللبنانيين الذين وحدهم الرئيس الراحل بشير الجميل حول لبنان 10452 كيلومتراً مربعاً سيستمرون موحدين، شاء من شاء وأبى من أبى وستبقى دماء الشهيد بشير الجميل والشهيد رفيق الحريري والشهيد كمال جنبلاط وكل الشهداء الذين سقطوا من بعدهم على مذبح هذا الوطن، عنوان السيادة والاستقلال للدولة التي نحلم بها تماماً، كما كان يحلم بها كل من وهب حياته ودمه من أجل لبنان السيد الحر المستقل. وليس لبنان التابع والمنقوص السيادة."وأكد لصحيفة " السياسة " الكويتية السير قدماً على خطى والده الشهيد، من أجل تحقيق العدالة والمساواة بين كل اللبنانيين، انطلاقاً من مبدأ الولاء المخلص للوطن القائم على التضحية والوفاء في سبيله والذود عنه.ودعا الذين ما زالوا يراهنون على عودة الوصاية على هذا البلد، الإقلاع عن تلك الرهانات الخاسرة التي لم ينتج عنها سوى التبعية والإذلال، مستغرباَ كيف أن البعض لم يتعلم من دروس الماضي وأخذ العبر.