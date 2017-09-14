صحف اليوم
14 أيلول 2017 - 23:06
14/09/2017 23:06:47
ماذا سيتسلم المجلس الدستوري عندما يجتمع؟
رأي أولي في هذه النقاط
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LBCI News Lebanon
لفتت مصادر مطّلعة لـ
"الجمهورية"
الى إنّ المجلس الدستوري عندما يجتمع سيتسلّم من مقررِه التقرير الذي يتضمن رأيا أوليا في النقاط التي طلب مقدّمو الطعن إعادةَ النظر فيها لعدمِ دستوريتها.
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