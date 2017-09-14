ماذا سيتسلم المجلس الدستوري عندما يجتمع؟

لفتت مصادر مطّلعة لـالى إنّ المجلس الدستوري عندما يجتمع سيتسلّم من مقررِه التقرير الذي يتضمن رأيا أوليا في النقاط التي طلب مقدّمو الطعن إعادةَ النظر فيها لعدمِ دستوريتها.