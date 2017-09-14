صحف اليوم
14 أيلول 2017 - 23:06
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ماذا سيتسلم المجلس الدستوري عندما يجتمع؟

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ماذا سيتسلم المجلس الدستوري عندما يجتمع؟
لفتت مصادر مطّلعة لـ"الجمهورية" الى إنّ المجلس الدستوري عندما يجتمع سيتسلّم من مقررِه التقرير الذي يتضمن رأيا أوليا في النقاط التي طلب مقدّمو الطعن إعادةَ النظر فيها لعدمِ دستوريتها.
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