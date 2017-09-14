صحف اليوم
14 أيلول 2017 - 23:23
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للمرة الاولى...هذا ما حصل جراء ملف الكهرباء

صفقة البواخر... Lebanon, news ,lbci ,أخبار القوات, المستقبل, التيار , جلسة الحكومة,ملف الكهرباء,صفقة البواخر...
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للمرة الاولى...هذا ما حصل جراء ملف الكهرباء
أكدت مصادر وزارية معارضة لصفقة البواخر لـ"الجمهورية" أنه "ربما تكون المرة الاولى التي يحتدم فيها النقاش بملفّ الكهرباء خلال جلسة مجلس الوزراء ويلامس حد التصويت". 
وأضافت: "تبين ان هناك نيّات من اجلِ رفعِ يد إدارة المناقصات عن ملف الكهرباء".
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