للمرة الاولى...هذا ما حصل جراء ملف الكهرباء

أكدت مصادر وزارية معارضة لصفقة البواخر لـأنه "ربما تكون المرة الاولى التي يحتدم فيها النقاش بملفّ الكهرباء خلال جلسة مجلس الوزراء ويلامس حد التصويت".وأضافت: "تبين ان هناك نيّات من اجلِ رفعِ يد إدارة المناقصات عن ملف الكهرباء".