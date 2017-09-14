صحف اليوم
14 أيلول 2017 - 23:23
14/09/2017 23:23:52
للمرة الاولى...هذا ما حصل جراء ملف الكهرباء
صفقة البواخر...
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LBCI News Lebanon
أكدت مصادر وزارية معارضة لصفقة البواخر لـ
"الجمهورية"
أنه "ربما تكون المرة الاولى التي يحتدم فيها النقاش بملفّ الكهرباء خلال جلسة مجلس الوزراء ويلامس حد التصويت".
وأضافت: "تبين ان هناك نيّات من اجلِ رفعِ يد إدارة المناقصات عن ملف الكهرباء".
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