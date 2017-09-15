صحف اليوم
15 أيلول 2017 - 00:17
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بالتفاصيل - هذا ما سيقوله عون للامم المتحدة

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بالتفاصيل - هذا ما سيقوله عون للامم المتحدة
يلقي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كلمة لبنان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٢١ أيلول الجاري في نيويورك، وأفادت مصادر دبلوماسية لـ"المستقبل" أن كلمة لبنان ستتضمن شرحاً للتطورات الداخلية منذ حصول الإنتخابات الرئاسية في تشرين الأول الماضي.  
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