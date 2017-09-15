صحف اليوم
15 أيلول 2017 - 00:17
15/09/2017 00:17:02
بالتفاصيل - هذا ما سيقوله عون للامم المتحدة
كلمة لبنان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٢١ أيلول
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LBCI News Lebanon
يلقي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كلمة لبنان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٢١ أيلول الجاري في نيويورك، وأفادت مصادر دبلوماسية لـ"
المستقبل
" أن كلمة لبنان ستتضمن شرحاً للتطورات الداخلية منذ حصول الإنتخابات الرئاسية في تشرين الأول الماضي.
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