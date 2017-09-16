لهذا السبب حذرت السفارة الاميركية رعاياها في لبنان

علمت صحيفة "الراي" الكويتية ان الاستخبارات الأميركية كانت قد اعترضتْ بواسطة التنصت الالكتروني "طرف خيْط" عن عمل إرهابي يتم التحضير له في لبنان، الأمر الذي دفعها الى "إفشاء السرّ" عبر تحذيرٍ علني بغية اصطياد عصفورين بحجر واحد: القول للإرهابيين انكم تحت المراقبة ودفْع الرعايا الأجانب واللبنانيين الى التحوط.

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وسألتْ مصادر: "هل التحذيرات الغربية من عمليات تستهدف أماكن عامة هي مسألة أمنية بحت أم أنها تعبّر عن خشية من وجود محاولة لهزّ مظلّة الاستقرار التي يوفّرها للبنان قرار إقليمي دولي كبير نأى به الى حد كبير عن التشظيات الأمنية للحرب السورية؟"