التشكيلات القضائية قبل نهاية الشهر الجاري؟

يعقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعات يومية لإنجاز مشروع التشكيلات القضائية.

ورغم وجود عراقيل، تتحدث مصادر عن ضوء أخضر رئاسي لإمرار التشكيلات في أقرب فرصة بعد حلحلة العقد السياسية التي كانت قائمة.

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وعلمت "الأخبار" أنّ الرئيس عون روى لوفد مجلس القضاء الأعلى أنه عرض، يوم كان قائداً للجيش، على الرئيس أمين الجميّل اقتراحه لتشكيلات الضباط، إلا أنه كان للجميل يومها رأي آخر، "فقلت للرئيس: فيك تغيّرني، بس ما فيك تُفرض عليّ تشكيلات مش مقتنع فيها". وأبلغ عون وفد القضاة أنّ "قضية التشكيلات عندكم...اعملوا تشكيلات وعالجوا كل خلل".



وبحسب المصادر، فإن "التشكيلات، تقنياً، تنتهي في أربعة أيام. لكننا نطبخها بهدوء لمراعاة جميع المعايير وتصحيح الخلل".