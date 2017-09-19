العلاقة بين القوات والمردة تتحسن بشكل لافت!

الاجتماعات التي حصلت بين الطرفين حققت تقدماً على صعيد العلاقات الثنائية

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LBCI News Lebanon

أكدت مصادر نيابية أن العلاقة بين حزب القوات اللبنانية وتيار المردة تتطور وتتحسن بشكل لافت، في إطار حرص قيادتي الطرفين على فتح صفحة جديدة في العلاقات بينهما، قائمة على الوضوح والشفافية وتعزيز القواسم المشتركة بينهما، من أجل مصلحة المسيحيين خاصة ومصلحة اللبنانيين عامة.



وأشارت المصادر لصحيفة "السياسة" الكويتية إلى أن الاجتماعات التي حصلت بين الطرفين حققت تقدماً على صعيد العلاقات الثنائية، في حين أن اللقاءات المتوقعة في المرحلة المقبلة ستحاول ردم هوة الخلافات بين بنشعي ومعراب، في إطار توطيد دعائم اللحمة المسيحية والوطنية، على غرار الاتفاق الذي وقع بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر.

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ولفتت في الوقت ذاته الى أن "هناك نقاط خلاف كثيرة لا زالت قائمة، تحتاج إلى وقت لمعالجتها، لكن من دون أن يعني ذلك أن الأمور لم تتطور بين القوات والمردة، بحيث أن هناك حرصاً مشتركاً من الجانبين على طي الصفحة القديمة وفتح صفحة جديدة."