صحف اليوم
19 أيلول 2017 - 22:51
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المجلس الدستوري يتّجه الى التوسّع في مناقشة بنود قانون الضرائب المطعون به

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المجلس الدستوري يتّجه الى التوسّع في مناقشة بنود قانون الضرائب المطعون به
كشَفت مصادر مطّلعة لـ"الجمهورية" انّ المجلس الدستوري يتّجه الى التوسّع في مناقشة بنود أخرى في القانون المطعون به لم يَشملها الطعن الذي قدّمه رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل والنواب التسعة الآخرون بعدما ظهر انّ هناك مخالفات دستورية اخرى ارتكِبت في بعض مواد القانون، خصوصاً أنّ إحداث ضرائب جديدة خارج إطار الموازنة العامة يعَدّ خروجاً على الدستور.
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ولفَتت المصادر الى انّ للمجلس الدستوري الحقّ بالتوسع في تناولِ ايّ مواد في القانون يَظهر انّها تشكّل خروجاً على الدستور، وهو ما قد يؤدي الى تحديد مخالفات جديدة.
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