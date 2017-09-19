مصادر عين التينة لـ"الأخبار": كيف تحوّل طرح الرئيس برّي إلى عرقلة للإصلاحات؟

كشفت مصادر عين التينة إن "وزير الداخلية يكرّر أنه إن لم يبدأ العمل خلال الأيام المقبلة، فإن إصدار البطاقات البيومترية سيكون صعباً، وبالأمس، سئل وزير الداخلية عن قدرة الوزارة على إنجاز الإصدار، إلّا أنه لم يعلّق ولم يطمئن المجلس النيابي إلى قدرة الوزارة على القيام بهذا الأمر".
وأبدت المصادر في حديث لـ"الأخبار
" امتعاضها من اتهام الوزير جبران باسيل، مؤكّدة أن "توتّر باسيل غير مفهوم، فما نقوله نحن في العلن يقوله باسيل في اجتماعات اللجنة الوزارية عن أنه في حال فشل إصدار البيومترية فلنقدّم موعد الانتخابات"، سائلةً "كيف تحوّل طرح الرئيس برّي إلى عرقلة للإصلاحات؟ نحن نؤيّد البطاقة والإصلاحات، ولكن إن كان هناك عجز فلن نقبل بالتأجيل أو المماطلة".