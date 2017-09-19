الرياشي لـ"الديار": الخلاف مع "الوطني الحر" يؤخر ولادة ادارة تلفزيون لبنان

أوضح وزير الاعلام ملحم الرياشي ان الصحافة المكتوبة تعاني ازمة حقيقية، ولفت الى أن هناك صحفا مهددة بالتوقف، مؤكدا أنه لن يقف مكتوف الايدي امام هذه الحالة.

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وكشف في حديث الى" بأن بعض بنود مشروعه تتضمن دعم الصحافة المكتوبة، بـ500 ليرة عن كل عدد مباع، تأخذ الدولة على عاتقها تكاليف الضمان، اعفاء الصحافيين والصحف من بعض الضرائب.وتطرق الرياشي الى موضوع تلفزيون لبنان مشيرا الى ان هناك خلافا مع التيار الوطني الحر في هذه المسألة، وهذا الخلاف يؤخر تعيين مجلس الادارة، لكن "رئيس الجمهورية وعده بحل الملف بعد عودته من نيويورك "وانه وافق على تعيين توفيق طرابلسي رئيساً لمجلس الادارة والاعضاء رامي الريس (درزي) سمير منصور (سني) عبد الغني طليس (شيعي) جاك واكيم (ماروني) فؤاد خوري (روم ارثوذكس).