قصر جديد للحريري في البقاع

رغم الأزمة المالية الخانقة، بدأت الأشغال في بناء قصر للرئيس سعد الحريري في بلدة عانا في البقاع الغربي.

القصر، الذي تصل مساحته الى نحو 7 آلاف متر مربّع، يُشيّد فوق عقار تصل مساحته الى مليون متر مربّع، وهو ملاصق لعقارات بلدة كفريّا. وسبق للحريري أن اشترى هذا العقار من رجل الأعمال عبد الحفيظ عيتاني، مقابل أسهم في شركة تأمين، قيمتها نحو 26 مليون دولار، علماً بأن عيتاني كان قد اشتراه من فهد رفيق الحريري الذي ورثه عن والده، الذي اشتراه بدوره من عميد الكتلة الوطنية الراحل ريمون إده، بحسب ما أفادت صحيفة "الاخبار".