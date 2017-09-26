صحف اليوم
26 أيلول 2017 - 22:46
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حمادة: لا علاقة للقاء باسيل ـ المعلم بعودة النازحين

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حمادة: لا علاقة للقاء باسيل ـ المعلم بعودة النازحين

أكد وزير التربية مروان حمادة لـ"الجمهورية" أن "إستعداء العالم العربي، والموقف المعادي من المملكة العربية السعودية والخليج منذ فترة، ثمّ هذا التطبيع مع النظام السوري، لن يؤدي الّا الى تدهور الوفاق السياسي وانهيار الوضع الاقتصادي في لبنان".
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