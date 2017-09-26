صحف اليوم
26 أيلول 2017 - 22:46
26/09/2017 22:46:34
حمادة: لا علاقة للقاء باسيل ـ المعلم بعودة النازحين
حمادة: لقاء باسيل ـ المعلم يأخذ منحى غيرَ الذي اخذته زيارات الوزراء
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LBCI News Lebanon
أكد وزير التربية مروان حمادة لـ
"الجمهورية"
أن "إستعداء العالم العربي، والموقف المعادي من المملكة العربية السعودية والخليج منذ فترة، ثمّ هذا التطبيع مع النظام السوري، لن يؤدي الّا الى تدهور الوفاق السياسي وانهيار الوضع الاقتصادي في لبنان".
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