عون لجعجع: أنا اليوم في موقع آخر تكلَّم مع جبران!

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كشفت صحيفة "أن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أجرى في الأسابيع الأخيرة اتصالات مباشرة وغير مباشرة برئيس الجمهورية ميشال عون، في اعتباره الرمز الأعلى في "التيار"، والشريك الذي تمّ التفاهم معه على "وثيقة معراب".