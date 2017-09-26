صحف اليوم
26 أيلول 2017 - 23:13
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عون لجعجع: أنا اليوم في موقع آخر تكلَّم مع جبران!

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عون لجعجع: أنا اليوم في موقع آخر تكلَّم مع جبران!
كشفت صحيفة "الجمهورية" أن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أجرى  في الأسابيع الأخيرة اتصالات مباشرة وغير مباشرة برئيس الجمهورية ميشال عون، في اعتباره الرمز الأعلى في "التيار"، والشريك الذي تمّ التفاهم معه على "وثيقة معراب".
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