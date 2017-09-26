عون لجعجع: أنا اليوم في موقع آخر تكلَّم مع جبران!

صحف اليوم
26 أيلول 2017 - 23:13
26/09/2017 23:13:12
عون لجعجع: أنا اليوم في موقع آخر تكلَّم مع جبران!
جعجع أجرى في الأسابيع الأخيرة اتصالات مباشرة بعون
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LBCI News Lebanon
كشفت صحيفة "
الجمهورية"
أن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أجرى في الأسابيع الأخيرة اتصالات مباشرة وغير مباشرة برئيس الجمهورية ميشال عون، في اعتباره الرمز الأعلى في "التيار"، والشريك الذي تمّ التفاهم معه على "وثيقة معراب".
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