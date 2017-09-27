هذا ما قاله ماكرون لعون...

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أكدت مصادر فرنسية "مسؤولة" لصحيفة "الحياة"، بعد انتهاء زيارة الرئيس ميشال عون الى فرنسا، أن الرئيس إيمانويل ماكرون قال لعون إنه تلقى رسائل عديدة عن تدخل حزب الله في سوريا وتعزيز سلاحه في جنوب لبنان، وإن فرنسا وحلفاء أميركا الآخرين يواجهون ضغطاً كبيراً من الأميركيين لوضع الحزب بكامله وليس فقط جناحه العسكري على لائحة الإرهاب الأوروبية ووقف قنوات تمويله.وأشارت المصادر الى أن الرسالة الأساسية التي سمعتها من الفريق الرئاسي اللبناني هي ضرورة تطبيع العلاقات بين لبنان وسوريا، لأن ذلك يكون بمثابة الحل للمشكلات التي تطرحها فرنسا والغرب إزاء دور "حزب الله".