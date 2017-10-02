صحف اليوم
02 تشرين الأول 2017 - 22:53
02/10/2017 22:53:47
لهذا السبب...لبنان من الدول الأكثر أمانا في العالم حاليا
في موازاة التطورات التي يشهدها العالم...لبنان بلد آمن
Lebanon, news ,lbci ,أخبار القوى الامنية, الجيش اللبناني,لبنان,في موازاة التطورات التي يشهدها العالم...لبنان بلد آمن
LBCI News Lebanon
أكد مرجع عسكري لـ
"الجمهورية"
أنّ الوضع في لبنان، وفي موازاة التطورات التي يشهدها العالم، يعدّ من الدول الاكثر اماناً، وكل ذلك بفضل الاجراءات والتدابير الوقائية التي ينفذها الجيش والاجهزة الامنية ضد المجموعات والخلايا الارهابية.
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