صحف اليوم
02 تشرين الأول 2017 - 22:53
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لهذا السبب...لبنان من الدول الأكثر أمانا في العالم حاليا

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لهذا السبب...لبنان من الدول الأكثر أمانا في العالم حاليا
أكد مرجع عسكري لـ"الجمهورية" أنّ الوضع في لبنان، وفي موازاة التطورات التي يشهدها العالم، يعدّ من الدول الاكثر اماناً، وكل ذلك بفضل الاجراءات والتدابير الوقائية التي ينفذها الجيش والاجهزة الامنية ضد المجموعات والخلايا الارهابية.
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