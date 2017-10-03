ما الذي يؤخر قبول اعتماد السفير السعودي في بيروت واللبناني في السعودية؟

"شكليات" ديبلوماسية تؤخر قبول اعتماد السفير السعودي في بيروت واللبناني في السعودية

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LBCI News Lebanon

عيّنت منذ أسابيع الحكومة اللبنانية فوزي كبارة سفيرا للبنان في الرياض، بينما عينت الحكومة السعودية وليد اليعقوب سفيرا لها في بيروت. ورغم مضي أسابيع على وصول أوراق كلا السفيرين، الى خارجية بلد الآخر، فلم تتلق الرياض موافقة الحكومة اللبنانية على تعيين اليعقوب، ولا تلقت بيروت موافقة الرياض على تعيين كبارة.

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