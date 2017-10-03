صحف اليوم
03 تشرين الأول 2017 - 17:42
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ما الذي يؤخر قبول اعتماد السفير السعودي في بيروت واللبناني في السعودية؟

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ما الذي يؤخر قبول اعتماد السفير السعودي في بيروت واللبناني في السعودية؟
عيّنت منذ أسابيع الحكومة اللبنانية فوزي كبارة سفيرا للبنان في الرياض، بينما عينت الحكومة السعودية وليد اليعقوب سفيرا لها في بيروت. ورغم مضي أسابيع على وصول أوراق كلا السفيرين، الى خارجية بلد الآخر، فلم تتلق الرياض موافقة الحكومة اللبنانية على تعيين اليعقوب، ولا تلقت بيروت موافقة الرياض على تعيين كبارة.
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وتقول المصادر لـ"الأنباء" ان المشكلة تتعدى الشكليات المتصلة، بمن يقبل اعتماد سفير الآخر أولا، أقله من وجهة نظر قريبين من اجواء الرياض، والذين يعتقدون ان وزارة الخارجية اللبنانية، قد تكون متحفظة على اسم السفير اليعقوب، بحكم كونه خيار وزير الدولة لشؤون الخليج ثامر السبهان، وهو اساسا مساعده، الملم بالأوضاع اللبنانية التي خبرها منذ كان ضمن طاقم السفارة السعودية في بيروت.
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