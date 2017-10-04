عرّاب قانون العقوبات على المقاومة: رئيس لبنان عميل لحزب الله!

بعد أسبوع على إمرار لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس مشروعَي قانون يهدفان الى تشديد العقوبات المالية والقضائية على حزب الله ورفعهما الى مجلس النواب للتصويت عليهما، نقلت مجلة «فورين بوليسي»، قبل يومين، كلاماً لافتاً عن رئيس اللجنة وعرّاب مشروع زيادة العقوبات المالية إد رويس.

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النائب الجمهوري رويس وبحسب مقال نشرته جريدة الاخبار نقلاً عن "فورين بوليسي" قال إن القانون الجديد "يتضمن خطوات عدة لسدّ آخر الثغَر المتبقية أمام المؤسسة الإجرامية (حزب الله)"، وهو يهدف الى "تصنيف حزب الله كمؤسسة إجرامية...وهذا سيعطينا نفوذاً قوياً"

رويس الذي عبّر عن "ثقته الكبيرة" بأن مسودة القانون ستمرّ في مجلس النواب بفرعيه الجمهوري والديموقراطي، قال إنه تحدّث "كثيراً في مشروع العقوبات مع رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري". وأضاف أن "؟تلك المحادثات كانت لتمتلك تأثيراً أكبر بالنسبة إليّ وإلى زملائي لو لم يكن هناك عميل لحزب الله يجلس في الغرفة ذاتها"، وذلك "في إشارة الى رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون"، بحسب ما أوضحت "فورين بوليسي".

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