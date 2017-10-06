صحف اليوم
06 تشرين الأول 2017 - 00:34
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هذا ما كُشف حول قضية مقتل الرقيب اول في وزارة الخارجية

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هذا ما كُشف حول قضية مقتل الرقيب اول في وزارة الخارجية

وجد الرقيب أول اللبناني ن.ح من جهاز أمن السفارات والمفصول للحراسة في وزارة الخارجية اللبنانية، منتصف ليل الأربعاء- الخميس داخل غرفة النوم المخصصة للحرس، جثة مصابة بطلق ناري في الرأس، يُعتقد أنها من مسدسه الأميري الذي وجد في يده. وحضر الطبيب الشرعي للكشف على الجثة والأدلة الجنائية لرفع البصمات عن مسدسه وتحديد المسافة التي أطلقت النار منها، وما إذا كان على يده آثار وشم لأن وجودها يعني أن النار أطلقت من مسافة قريبة جداً.

 
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وعلمت صحيفة "الحياة" من مصادر أمنية أن الرقيب أول كان اتّصل بزوجته وأوصاها بالاهتمام بأولادهما وأقفل الخط، ما تسبب بإقلاقها. وعادت واتّصلت به مرات عدة على هاتفه من دون أن يجيب، وستخضع البصمات للفحص لتحديد طبيعة الوفاة.

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