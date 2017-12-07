قطع الوزير جبران باسيل الشكّ باليقين حول الخلاف بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، بعد تأكيده انقلاب القوات على التفاهم مع التيّار، فيما ردّ جعجع أمس مؤكّداً أن "التفاهم يعني الشراكة، لا أن يضع فريق نفسه في تصرّف آخر".

ما هي الشروط المطلوبة من معراب للعودة إلى علاقة "ورقة إعلان النوايا" مع التيار؟ "لا نعرف"، تقول مصادر القوات اللبنانية لصحيفة "الاخبار"، مضيفةً أنه "حين ننتهي من حلّ الخلاف مع تيار المستقبل، نتفرغ للإشكال مع التيار".

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وتقول مصادر نيابية قواتية إنّ الكلام عن "تخلينا عن التسوية غير صحيح. فالقوات تعتبر أنّها وضعت جهداً كبيراً من أجل أن تتحقق هذه التسوية والمصالحة، وهي معنية بها"، لذلك، "ليس من السهل على من هو مُقتنع بالتسوية أن يُفكر في ضربها"، إضافة إلى أنه "لا يوجد بديل من التسوية".



