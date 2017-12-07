الاخبار: إرجاء اتخاذ قرار "أقدميات" الأمن الداخلي إلى ما بعد رأس السنة

فشل مجلس قيادة المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في التوصل إلى اتفاق على لائحة بأسماء الضباط المنوي منحهم قِدَماً استثنائياً للترقية، مكافأة لهم على عملهم، بحسب صحيفة "الاخبار".

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وقد اختلف أعضاء المجلس على أسماء عدد من الضباط المقترحين، كونهم نالوا سابقاً عقوبات مسلكية. لكنهم اتفقوا على إرجاء اتخاذ القرار إلى ما بعد رأس السنة، للسماح لجميع الضباط المقترحين بالاستفادة من المكافأة فعلياً، إذ إن منحهم إياها قبل ترقيات بداية عام 2018 سيحرم بعضهم منها عملياً، كون أسمائهم مدرجة على جداول الترقية، سواء نالوا قدماً استثنائياً أو لم ينالوا.