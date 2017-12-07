برّي لـ"الاخبار": الحل الحقيقي هو في المقاومة المسلحة

تفاعلت القوى السياسية اللبنانية أمس، مع الإعلان الخطير للرئيس الأميركي دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، بمواقف عالية اللهجة على كافة المستويات، وبشبه إجماع لبناني على إدانة الموقف الأميركي واعتباره احتلالاً جديداً لمدينة القدس وللمقدسات الإسلامية والمسيحية.

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وذكّر الرئيس نبيه برّي أمام زوّاره أمس بالموقف الذي كان قد أطلقه من طهران في شباط الماضي، حينما دعا الدول العربية إلى إغلاق السفارات العربية في واشنطن احتجاجاً على نيّة الإدارة الأميركية الجديدة اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل. وقال بري لـ"الأخبار" إن "«ما فعله ترامب هو مقدّمة لما يسمّى صفقة القرن، من خلال إخراجه مدينة القدس من المفاوضات بين العرب وإسرائيل وبين الفلسطينيين وإسرائيل".

إلّا أن برّي، على رغم اعتباره المواقف السياسيّة والدبلوماسية عاملاً مؤثّراً في الضغط على الإدارة الأميركية، أكّد أن "الحلّ الحقيقي هو في المقاومة المسلّحة".