مصادر لـ"الحياة": لجنة الانتخابات تُسقِط "البطاقتين" والحريري يحذر

طغى الطابع التشاوري على الاجتماع المفاجئ للجنة الوزارية المكلفة البحث في كيفية تطبيق قانون الانتخاب الذي ترأسه رئيس الحكومة سعد الحريري ظهر أمس.
وأكد الحريري، كما قال عضو في اللجنة لـ"الحياة"
أن لا عودة عن إجراء هذه الانتخابات و"علينا جميعاً التعاون لتوفير كل التسهيلات لإنجاز هذا الاستحقاق الذي يحظى بتأييد دولي"، منبّهاً إلى أن عدم إتمامه في موعده سينعكس سلباً على صدقية لبنان على المستويين الداخلي والخارجي.
ونظرا إلى ضيق الوقت، تقرّر في الاجتماع صرف النظر عن اعتماد "البطاقة الممغنطة" أو "الهوية البيومترية" لإجراء الانتخابات، على أن يكون البديل لمرة واحدة اعتماد بطاقة الهوية أو جواز السفر.