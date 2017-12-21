"الجمهورية": "المستقبل" قلبُه في بعبدا...وحساباته سعوديّة

تُقفل السّنة الحاليّة على انقلابات كبيرة في الواقع السياسي اللبناني. وإذا كان يصحّ وصفُ 2017 بسنة الانقلابات السياسية، فإنّ الأشهر الأخيرة منها كانت مذهلة لجهة الصورة التي رسَت عليها.
وبحسب "الجمهورية"
انه ما من شك في أنّ السنة الجارية التي تنتهي بعد ايام كانت قد مهَّدت لهذا الدرب الانْقلابي الكبير، والذي بدأ باعتماد النائب سليمان فرنجية خياراً رئاسياً قبل أن تنقلب الصورة لمصلحة العماد ميشال عون إثر اتّفاق معراب، والأهمّ تمسّك "حزب الله" بعون خياراً وحيداً أوحد لرئاسة الجمهورية.
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