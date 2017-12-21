"الجمهورية": رسالة واضحة من الولايات المتحدة إلى لبنان

أمام التحدّيات التي كانت تواجه الجيش في جرود عرسال ورأس بعلبك والقاع، وبعد زوال خطر الإرهاب وانهزام التنظيمات الإرهابية في المنطقة، علمت "الجمهورية" من مصادر عسكرية أن "الجيش اللبناني يعيد إنتشاره في منطقة البقاع الشمالي، وقد سحب من عرسال اللواء الخامس بعد انتهاء المعركة مع "داعش" و"جبهة النصرة".
وتؤكّد المصادر العسكرية لـ"الجمهورية"
أنّ "الجيش كان قد سحب عددا من الأفواج والألوية من مناطق عدة ومنها منطقة جنوب الليطاني بعد ازدياد الضغط على جبهة عرسال والقاع ورأس بعلبك، أمّا حالياً فتعود معظم القطاعات الى نقاط تمركزها السابقة".
الى ذلك، تشدّد المصادر العسكريّة على أنّ الجيش الأميركي هو حليف للجيش اللبناني، وتوضح المصادر أنّ الأميركيين أرسلوا رسالة واضحة من خلال هبة الـ120 مليون دولار الأخيرة والتي تتضمّن هيليكوبترات هجومية، وقالوا كلاماً واضحاً بأنّ المساعدات مستمرّة ولن تتوقّف.