مصادر للجمهورية: محاولات زرعِ الشرخ بين العسكريين لن تنجح

توقّعت مصادر معنية لصحيفة "الجمهورية"
حصولَ حلحلة قريبة في الشكل بالنسبة لأزمة مرسوم إعطاء سَنة أقدمية لضبّاط دورة 1994، بانتظار إيجاد حلّ لموضوع التوقيع الشيعي على المرسوم مراعاةً للميثاقية.
وأكّدت مصادر مواكِبة لهذه الأزمة لـ"الجمهورية"
أنّ "محاولات زرعِ الشرخ بين العسكريين لن تنجح، من خلال التسريبات في الإعلام عن تحرّكات لضبّاط دورتي الـ95 والـ96، وحتى الآن لم يُسجَّل أيُ اعتراض أو طلب مقابلة من أحد هؤلاء الضبّاط، المفترض أنّهم متضرّرون."
وشددت على أن أجواء المداولات في المجلس العسكري يَسودها التفاهم.