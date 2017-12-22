كرم لـ"الشرق الاوسط": قيام "حلف خماسي" يعزل "القوات" حلم لبعض الأطراف

يتابع حزب «القوات» عن كثب المواقف الصادرة عن قياديين ونواب في «المستقبل» و«التيار الوطني الحر» تفيد بـ«تحالف شبه محسوم» بين الطرفين، بعدما كان حلف «المستقبل - القوات» هو الأقوى قبل الأزمة السياسية الأخيرة.

ولا يرى النائب في «القوات» فادي كرم أي انعكاس سلبي لتقارب «الوطني الحر - المستقبل» على عودة العلاقات الجيدة ما بين «القوات» و«المستقبل»؛ «باعتبار أن ما يجمعنا ثوابت وطنية أولها السيادة كما العمل وفق مبدأ الشفافية»، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «القانون الانتخابي الجديد لا يحبذ التحالفات الكبيرة كونه يسمح لكل طرف بأن يتمثل بحقيقته الشعبية»، مشيرا إلى أن قيام «حلف خماسي» يعزل «القوات» حلم لبعض الأطراف خصوصا أن علاقتنا مع (المستقبل) تبقى جيدة رغم ما يشوبها من مشكلات في المرحلة الراهنة وهي مشكلات يُعمل على حلحتها.