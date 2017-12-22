الجمهورية- إنتحاري الـ"كوستا": لو كان لدي نيّة للتفجير لم أكن لأحتسي القهوة قبل ربع ساعة

نشرت صحيفة "الجمهورية"
مقالا حول تفاصيل استجواب المتّهم بمحاولة تنفيذ عملية إنتحارية في مقهى كوستا - الحمرا عمر العاصي (25 سنة) في المحكمة العسكرية الدائمة.
حاول العاصي، خلال استجواب القاضي له، التراجع عن جزء ممّا اعترف به، واقناعه أنه لم يكن يعرف الجهة التي يقوده إليها السائق بعدما زَنَّره بالحزام: "كنتُ أعتقد أنّني سأتجه إلى قتال حزب الله على الحدود."
وردا على سؤال حول سبب عدم هروبه قال العاصي "قلتُ في نفسي بِمشي معو للآخر، ولو كان لدي نيّة للتفجير لم أكن لأحتسي القهوة قبل ربع ساعة، ومن لهجة روّاد المقهى شَعرتُ أنهم سنّة فهل أنا غَبيّ لأقتلهم؟ إنسَحبت، "الكاميرات بتشهَد"، ولكن على الباب تمّ ضبطي. لماذا لم يُضبط السائق ورقم سيارته معروف؟!!"