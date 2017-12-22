الجمهورية- بالارقام...برنامج الحريري لتأهيل البنية التحتية

نشرت صحيفة "الجمهورية"
أنه من المتوقع أن يُطلق رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أوائل العام الجديد برنامجاً إعمارياً متكاملاً يتعلّق بإعمار وتأهيل نحو 250 مشروعاً في البنى التحتية تشمل مختلف المرافق والقطاعات في المناطق اللبنانية كافة.
وتبلغ الكلفة الإجمالية للبرنامج بحسب ما نشرت الصحيفة، نحو 16 مليار دولار سيتمّ تمويلها من القطاع الخاص ومن مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية.
وقد كشف مستشار رئيس مجلس الوزراء نديم المنلا الذي يتولّى إدارة ومتابعة ملف هذا البرنامج في حوار مع مجلة الاقتصاد والأعمال اللبنانية، تفاصيل البرنامج وكلفته وتمويله...
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