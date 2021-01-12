صحف اليوم 12 كانون الثاني 2021 - 01:22 12/01/2021 01:22:44 حركة اتصالات في الساعات الأخيرة لتقريب وجهات النظر بين عون والحريري ... ما مصيرها؟ (الجمهورية)

حركة اتصالات في الساعات الأخيرة لتقريب وجهات النظر بين عون والحريري ... ما مصيرها؟ (الجمهورية)

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LBCI News Lebanon



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وبحسب المصادر لـ"

أكد معنيون بملف التأليف انّ كلّ طرف معني بعملية التشكيل حدّد سقفه العالي، رافضاً أيّ مخرج وسطي من شأن إنقاذ التأليف وانتشال الحكومة من عمق المأزق، معتبرين أن ما بلغته العلاقة المتوترة بين تيّار المستقبل والتيار الوطني الحر، ومن خلفهما رئيس الجمعورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، أكد بما لا يقبل أدنى شك استحالة تعايشهما تحت سقف حكومي واحد.وبحسب المصادر لـ" الجمهورية" فإن حركة اتصالات جرت في الساعات الأخيرة سعياً لتقريب وجهات النظر بين عون والحريري، اصطدمت بتصَلّب متبادل بين بعبدا وبيت الوسط، ورفض التراجع عمّا يعتبره كلّ منهما "طروحات وقائية" تمنع الطرف الآخر من التحكّم بالحكومة وقراراتها.

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