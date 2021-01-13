التحقيق بانفجار مرفأ بيروت يستأنف بعد أسبوعين(الشرق الأوسط)

كشفت مصادر مواكبة لمسار التحقيقات أن "آخر المعلومات تفيد بأن صاحب الباخرة (روسوس) وقبطانها موجودان حالياً في روسيا. أما موريرا الذي كان حضر إلى لبنان، وتفقد نترات الأمونيوم داخل مرفأ بيروت في عام 2014، فلا يعرف مكان وجوده حتى الآن".
وأوضح مصدر قضائي لـ"الشرق الأوسط
" أن "قرار الإنتربول يمثل خطوة مهمة تساعد القضاء اللبناني على الإمساك بكثير من الخيوط، وتوضيح الملابسات التي تعتري مسألة إدخال النترات إلى مرفأ بيروت، وهل هي صدفة أم أنها عمل مخطط له مسبقاً، مهد لرسو السفينة في مرفأ بيروت بحجة نقل معدات إلى الأردن، وأدى إلى تعطيلها بشكل متعمد لإفراغ حمولتها، وإدخال المواد المتفجرة إلى بيروت".
واشارت مصادر مقربة من القاضي صوان لـ"الشرق الأوسط" إلى أن صوان "سيستأنف التحقيق بانفجار مرفأ بيروت بعد الخامس والعشرين من الشهر الحالي؛ أي بعد انتهاء حالة الطوارئ الصحية المفروضة".