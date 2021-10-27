في المستشفيات: المستلزمات الطبية بالدولار النقدي (الأخبار)

لم يكن ينقص المرضى سوى دفع فاتورتين في المستشفى، واحدة لتسديد "فروقات" المؤسسات الضامنة، وأخرى لتسديد ثمن المستلزمات الطبية. إذ إن معظم المستلزمات التي يحتاج إليها مرضى المستشفيات لم تعد تدخل ضمن الفاتورة العامة، بعدما فُرض على هؤلاء دفعها مسبقاً بالدولار "الفريش"، قبل القيام بأي عملٍ طبي. هكذا، تكاد المستشفيات تصبح أشبه بفنادق النجمة الواحدة التي تقدم لنزلائها السرير والفطور! إذ بات على المريض تأمين "العدّة" قبل دخول المستشفى، لا بل أصبح الحصول عليها شرطاً ضرورياً قبل حجز السرير، وفقاً لما جاء في "الأخبار
".