مصادر "الثنائي الشعي" عن الحل لقضية البيطار: لا نتبنّاه ولا نسير به (الجمهورية)

في شأن الحل الذي تم ترويجه وقيل أن الرؤساء الثلاثة والبطريرك الراعي وافقوا عليه والذي يقضي باستعادة مجلس النواب للمبادرة في ملف التحقيقات بانفجار المرفأ، اكدت مصادر "الثنائي الشعي" لـ"الجمهورية
" عدم صحة هذا الحل وانه لم يقترحه ولا يتنباه. وقالت "ان الآلية الدستورية تمنع ان يكون هناك مرجعيتان للتحقيق في القضية ذاتها منعاً لتضارب نتائج التحقيق ثم أن آلية تحريك المراجعة امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب ليست مرهونة بتقديم شكوى وهذا الامر لا يصح قضائياً وبالتالي نحن لا نتبنّاه ولا نسير به".