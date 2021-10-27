صحف اليوم 27 تشرين الأول 2021 - 00:42 27/10/2021 00:42:12 مصادر "الثنائي الشعي" عن الحل لقضية البيطار: لا نتبنّاه ولا نسير به (الجمهورية)

مصادر "الثنائي الشعي" عن الحل لقضية البيطار: لا نتبنّاه ولا نسير به

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LBCI News Lebanon

في شأن الحل الذي تم ترويجه وقيل أن الرؤساء الثلاثة والبطريرك الراعي وافقوا عليه والذي يقضي باستعادة مجلس النواب للمبادرة في ملف التحقيقات بانفجار المرفأ، اكدت مصادر "الثنائي الشعي" لـ" الجمهورية " عدم صحة هذا الحل وانه لم يقترحه ولا يتنباه. وقالت "ان الآلية الدستورية تمنع ان يكون هناك مرجعيتان للتحقيق في القضية ذاتها منعاً لتضارب نتائج التحقيق ثم أن آلية تحريك المراجعة امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب ليست مرهونة بتقديم شكوى وهذا الامر لا يصح قضائياً وبالتالي نحن لا نتبنّاه ولا نسير به". الإعلان

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