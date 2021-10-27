غاز إسرائيلي في "أنبوب عربي" إلى سوريا ولبنان... والهدف إيران (الشرق الأوسط)

ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الغاز الذي سيصل في "الأنبوب العربي" إلى لبنان، من مصر عبر الأردن وسوريا، هو "إسرائيلي في معظمه". والكهرباء التي تصل إلى لبنان عبر سوريا، من الأردن، منتجة بغاز إسرائيلي أيضاً، بموجب اتفاق صاغه قبل سنوات أموس هيتشستاين، أحد كبار دبلوماسيي الطاقة في وزارة الخارجية الأميركية.
وبحسب "الشرق الأوسط
"، فإن هيتشستاين نفسه الذي رعى قبل أيام، المفاوضات الحدودية الإسرائيلية - اللبنانية، وأبلغ بيروت أن "خط الغاز العربي" مستثنى من عقوبات "قانون قيصر"، كان وراء الصفقة الأردنية - الإسرائيلية في 2014 بدعم من وزير الخارجية الأميركي الأسبق جون كيري الذي "عمل لتحقيق الاتفاق من منطلق ترسيخ محور الاعتدال في الشرق الأوسط، بين الدول العربية المعتدلة وإسرائيل"، حسب بيان وقتذاك.
وأشارت الصحيفة الى أن هناك مؤشرات كثيرة تدل إلى أن مشروع الغاز يتضمن وراء الإطار الفني - الاقتصادي أبعاداً سياسية في إطار مساع لصد النفوذ الإيراني في لبنان وسوريا. ونقل مسؤول غربي عن مسؤول روسي رفيع المستوى قوله في اجتماع رسمي، ما مفاده: "إسرائيل هي التي شجعت روسيا وأميركا على فرض سلطة الحكومة السورية في الجنوب وإمداد لبنان بالطاقة، لاعتقادها أن هذا يساهم في مواجهة نفوذ إيران في البلدين".