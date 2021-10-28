صحف اليوم
28 تشرين الأول 2021 - 00:21
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معراب تحت "الحراسة الشعبية"... و"القوات" ترفض "تجزئة ملف المرفأ" (نداء الوطن)

معراب تحت "الحراسة الشعبية"... Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان, سمير جعجع, القوات,معراب,معراب تحت "الحراسة الشعبية"...
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معراب تحت &quot;الحراسة الشعبية&quot;... و&quot;القوات&quot; ترفض &quot;تجزئة ملف المرفأ&quot; (نداء الوطن)
Lebanon News
ذكرت "نداء الوطن" أن "معراب كانت أمس "تحت حراسة شعبية" مشدّدة ومتشددة في إبداء الدعم والتأييد لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في المواجهة المفتوحة التي يخوضها حزب الله ضده على خلفية أحداث الطيونة، فتقاطرت الحشود والوفود المؤيدة لجعجع من عدة مناطق، مروراً ببكركي ووصولاً إلى معراب "رفضاً لتسييس القضاء وملاحقة المعتدى عليهم"، كما نوّه جعجع في تغريدة شكر وجّهها للمتظاهرين، مشيراً إلى أنّ تضامنهم معه أتى "دعماً للتحقيق في انفجار المرفأ وتأكيداً أن المرتكب في المرفأ وعين الرمانة لن يفلت من العقاب".
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وفي هذا السياق، جددت مصادر قواتية لـ"نداء الوطن"، "رفض أي مقايضة" بين قضيتي المرفأ والطيونة، معتبرةً أنّ البطريرك الماروني بشارة الراعي عبّر من عين التينة أول من أمس عن مواقفه، بينما الموقف القواتي "واضح في دعم المحقق العدلي القاضي طارق البيطار إلى أبعد حدود، ورفض تجزئة ملف التحقيق العدلي في جريمة 4 آب، والاستمرار بالتمسك الحازم بوجوب مثول جميع المدعى عليهم أمام المحقق العدلي من دون أي استثناءات".
 
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