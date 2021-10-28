صحف اليوم
28 تشرين الأول 2021 - 08:30
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بالاسماء.. "المستقبل" حسم خياراته شمالاً لانتخابات ٢٠٢٢ (أخبار اليوم)

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بالاسماء.. &quot;المستقبل&quot; حسم خياراته شمالاً لانتخابات ٢٠٢٢ (أخبار اليوم)
Lebanon News
كشفت مصادر مقربة من تيار المستقبل، عبر وكالة "أخبار اليوم"، أن تيار المستقبل حسم خياراته شمالاً بالنسبة للانتخابات النيابية لعام 2022، إذ أبلغت القيادات شفهيّاً كلّ من النائب السابق مصطفى علوش، عضو المكتب السياسي في التيار ناصر عدرا وكريم كبارة نجل النائب محمد عبد اللطيف كبارة بقرار ترشيحهم عن المقاعد المخصصة لطرابلس.
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 كما أكدّ المصدر أن القرار بالنسبة لمنطقة الضنية قد حُسم بصورة نهائية لجهة اعادة ترشيح النائب سامي فتفت والدكتور هيثم الصمد، اما بالنسبة الى المقعد المخصص للمنية فأصبح مؤكدا الابقاء على ترشيح النائب عثمان علم الدين .
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