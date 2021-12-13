دوكان باشر محادثاته في بيروت... وهذا ما أبلغه لميقاتي (الأنباء الكويتية)

الإعلان

باشر الموفد الرئاسي الفرنسي ومنسق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان، محادثاته في بيروت، مستهلا لقاءاته بزيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لبحث ما تحقق من الإصلاحات التي تحدث عنها بيان جدة، السعودي - الفرنسي، وما تعذر تحقيقه وكيفية تحقيقه.. من أجل إقالة عثرة لبنان الغارق في بحر من أزماته.وفي هذا السياق، ذكرت مصادر لصحيفة "" ان دوكان ابلغ ميقاتي انه يريد توقيع العقد مع صندوق النقد الدولي قبل الانتخابات النيابية المقبلة.