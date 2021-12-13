صحف اليوم
13 كانون الأول 2021 - 18:11
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دوكان باشر محادثاته في بيروت... وهذا ما أبلغه لميقاتي (الأنباء الكويتية)

دوكان باشر محادثاته في بيروت... Lebanon, news ,lbci ,أخبار ميقاتي, بيروت,دوكان,دوكان باشر محادثاته في بيروت...
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دوكان باشر محادثاته في بيروت... وهذا ما أبلغه لميقاتي (الأنباء الكويتية)
Lebanon News
باشر الموفد الرئاسي الفرنسي ومنسق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان، محادثاته في بيروت، مستهلا لقاءاته بزيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لبحث ما تحقق من الإصلاحات التي تحدث عنها بيان جدة، السعودي - الفرنسي، وما تعذر تحقيقه وكيفية تحقيقه.. من أجل إقالة عثرة لبنان الغارق في بحر من أزماته.
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وفي هذا السياق، ذكرت مصادر لصحيفة "الأنباء الكويتية" ان دوكان ابلغ ميقاتي انه يريد توقيع العقد مع صندوق النقد الدولي قبل الانتخابات النيابية المقبلة.
 
وقد بررت مصادر رئاسة الجمهورية استثناء دوكان لبعبدا من جدول زياراته، بالقول انه يجري محادثات تقنية مع الوزراء المعنين فحسب.

واستبعدت مصادر ان يحقق دوكان الكثير، في ضوء تشبث كل من القوى السياسية والحزبية بسقف مطالبه واشتراطاته.

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