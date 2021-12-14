صحف اليوم
14 كانون الأول 2021 - 01:55
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اتجاه لاعادة استخدام ورقة المخيمات الفلسطينية كورقة ضغط على الساحة اللبنانية (نداء الوطن)

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اتجاه لاعادة استخدام ورقة المخيمات الفلسطينية كورقة ضغط على الساحة اللبنانية (نداء الوطن)
Lebanon News
كشف مصدر ديبلوماسي أن سيناريو تشييع حمزة شاهين في مخيم البرج الشمالي في صور والذي كان يفترض ان تحضره كل القوى الفلسطينية وقوى لبنانية غير محصورة بـ"حزب الله" فقط، كان الهدف من ورائه حصول اغتيالات امام الكاميرات، بعدما تبين ان مطلق النار مطرود من حركة "فتح" منذ ثلاث سنوات، وان شخصاً آخر كان في ساحة الحدث تم توقيفه يتبع لقيادي امني فلسطيني ينشط في دول عربية ومطرود ايضاً من قيادة "فتح".
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وأشار المصدر لـ"نداء الوطن" الى ان هناك معطيات خطيرة وصلت الى جهات فلسطينية مختلفة، تحدثت عن اتجاه لاعادة استخدام ورقة المخيمات من ضمن اوراق الضغط على الساحة اللبنانية، وان اصرار جهات فلسطينية على حضور السفير الفلسطيني اشرف دبور مراسم تشييع حمزة شاهين دفعته الى التوجّس والغاء المشاركة، وهو الذي كان اول من تفقد ابناء المخيم ووقف الى جانبهم.
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