اتجاه لاعادة استخدام ورقة المخيمات الفلسطينية كورقة ضغط على الساحة اللبنانية (نداء الوطن)

كشف مصدر ديبلوماسي أن سيناريو تشييع حمزة شاهين في مخيم البرج الشمالي في صور والذي كان يفترض ان تحضره كل القوى الفلسطينية وقوى لبنانية غير محصورة بـ"حزب الله" فقط، كان الهدف من ورائه حصول اغتيالات امام الكاميرات، بعدما تبين ان مطلق النار مطرود من حركة "فتح" منذ ثلاث سنوات، وان شخصاً آخر كان في ساحة الحدث تم توقيفه يتبع لقيادي امني فلسطيني ينشط في دول عربية ومطرود ايضاً من قيادة "فتح".
وأشار المصدر لـ"نداء الوطن"
الى ان هناك معطيات خطيرة وصلت الى جهات فلسطينية مختلفة، تحدثت عن اتجاه لاعادة استخدام ورقة المخيمات من ضمن اوراق الضغط على الساحة اللبنانية، وان اصرار جهات فلسطينية على حضور السفير الفلسطيني اشرف دبور مراسم تشييع حمزة شاهين دفعته الى التوجّس والغاء المشاركة، وهو الذي كان اول من تفقد ابناء المخيم ووقف الى جانبهم.