عدم زيارة دوكان لعون ... كيف علّقت مصادر بعبدا؟ (نداء الوطن)

حرصت مصادر بعبدا على تحجيم مهمة الموفد الرئاسي الفرنسي بيار دوكان والتقليل من أهمية عدم طلبه موعداً لزيارة رئيس الجمهورية ميشال عون، معتبرةً أنّ مهمته بطبيعتها تقتصر على الشق التقني من المعالجات المطلوبة، وبالتالي فإنّ لقاءاته محصورة بالوزراء المعنيين بملفات الكهرباء والمياه والتربية والملفات المالية ومفاوضات صندوق النقد.
أما عن زيارته السراي الحكومي، فرأت المصادر لـ"نداء الوطن"
أن من البديهي أن يلتقي برئيس الحكومة نجيب ميقاتي لاستكمال النقاش معه حول المراحل التي قطعتها الحكومة في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى الوعود التي كان ميقاتي قد قطعها للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سواءً في لقاء الإليزيه أو عبر اتصال جدة.