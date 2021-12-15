المركزي: لجم الدولار عبر تعظيم خسائر المجتمع (الأخبار)

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قررت الحكومة ومصرف لبنان ووزارة المال لجم تدهور سعر الليرة. وشرح "المركزي" خطته في بيان يتداخل فيه أمران: ضخ الدولارات في السوق وبيعها على سعر "صيرفة" لامتصاص الكتلة النقدية بالليرة، وإجبار تسديد القروض التجارية بالدولار بسعر 8000 ليرة.وأشارت مصادر مطلعة لصحيفة "" إلى أن الصرافين يعملون بأوامر مباشرة من مصرف لبنان لبيع الدولارات وشرائها. لا بل إن المصرف المركزي، من خلال تعاملات الصرافين مع مديرية العمليات النقدية ومع منصة "صيرفة" صار قادرًا على شراء الدولارات الورقية المتداولة في السوق.ولفتت إلى أن الإرتفاع الأخير المسجل في سعر الصرف كان سببه شراء بعض الصرافين كميات كبيرة من الدولارات لحساب مصرف لبنان.