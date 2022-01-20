منحة الريجي للطلاب المتعثرين: أبناء نواب وديبلوماسيين بين المستفيدين! (الأخبار)

أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين، أول من أمس، لائحة بأسماء 890 طالباً لبنانياً في الخارج، استفادوا من هبة قدمتها إدارة حصر التبغ والتنباك (الريجي) لتمويل جزء من كلفة دراستهم. وبما أن كل شيء يمر عبر غربال المحاصصة والزبائنية، أثقلت اللائحة بشبهات شمولها من لا يستحقون الدعم، بحسب صحيفة "الأخبار".
وبحسب مصادر مطلعة، بين المستفيدين "نجل أحد الديبلوماسيين المقيم مع والدته وإخوته في إسبانيا منذ سنوات عدة سبقت دخوله الجامعة. إضافة إلى نجلَي أحد النواب الشماليين وأبناء ضباط، ناهيك عن استفادة أشقاء من أكثر من عائلة من الهبة".
وقد جزم المدير العام للريجي ناصيف سقلاوي المحسوب على حركة أمل لـ"الأخبار
" بأنه لم يتدخل في اختيار الأسماء. وقال: "عقب خروج المليون دولار من خزينة الريجي إلى الخزينة العامة، انتهت صلاحياتي وانقطعت معرفتي بمستجداتها وصولاً إلى اختيار الأسماء". إلا أنه أقرّ بتلقيه مراجعات من أولياء أمور ومزارعي تبغ ومسؤولين لتزكية أبنائهم من بين المستفيدين، "وأكّدت للمراجعين أن ليس لديّ فكرة عن الآلية ولا أريد التدخل".