اللبنانيون يحبسون أنفاسهم قبل إقرار الموازنة.. ماذا كشفت مصادر وزارة المال لـ"الشرق الأوسط"؟

تمثل الضرائب أبرز هواجس اللبنانيين قبل إقرار الموازنة، لكن مصادر مطلعة في وزارة المال أكدت لـ"الشرق الأوسط" أن لا ضرائب جديدة في موازنة العام 2022 من غير أن تنفي احتمال زيادات في الرسوم المالية لتسجيل العقارات وغيرها، وذلك "إذا تم اعتماد التخمين الفعلي لأسعارها"، فعندئذ "من الطبيعي أن تزيد الرسوم"، لكنها جزمت بأن لا شيء أقر حتى الآن، و"كل ما يُقال ينطوي على تكهنات". وشددت المصادر على أن آلية زيادة الدولار الجمركي "لا تكون، حسب القانون، في الموازنة، بل هذه الآلية يتخذها مجلس الوزراء"، وذلك في رد على معلومات حول زيادة الدولار الجمركي ضمن مشروع الموازنة الجديدة.
ويظلل التكتم مناقشات البنود المالية المرتبطة بالموازنة الجديدة، وقالت مصادر وزارة المال لـ"الشرق الأوسط
" إن لا شيء محسوماً بعد، وتجري مناقشة كل البنود في دراسة الموازنة وإعداد مشروعها، نافية الجزم بأي تقديرات حول القرارات والبنود الواردة فيها.
وتسعى الحكومة اللبنانية لإيجاد "توازن دقيق بين النفقات والإيرادات، مع تحديد فائض أولي بالموازنة قابل للنمو، يوضع في خدمة الدين العام"، كما قالت المصادر المواكبة، شارحة لـ"الشرق الأوسط" الأسس التي يجب أن تقوم عليها الموازنة في ظل الوضعين المالي والمعيشي الضاغطين، وتشرح المصادر أن الإنفاق سيكون مقتصراً على رواتب موظفي القطاع العام والمصاريف اللوجيستية، في ظل استبعاد أي إنفاق استثماري في الموازنة في ظل هذه الظروف، في وقت يتكفل مصرف لبنان المركزي بتأمين الدعم للسلع القليلة التي لا تزال مدعومة من قبل الدولة مثل أدوية الأمراض المستعصية والطحين.