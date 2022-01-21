الحريري في بيروت لإعلان "إقصاء" نفسه؟ (الأخبار)

وفق معلومات "الأخبار"، لم يجزِم الرئيس سعد الحريري أمام المفتي عبداللطيف دريان والرئيس نجيب ميقاتي الخميس بأنه لن يترشّح للانتخابات، وبحسب مصادر مطلعة "كانت لقاءاته تشاورية في الإطار العام"، لكنه "مهّد بأسئلة غير مباشرة عن تداعيات مثل هذه الخطوة، وكلام عن عدم حسمه ما إذا كانَ سيتبنّى مرشحين في المناطق أم لا".
وتردّدت معلومات أنه حتى مساء أمس، رفض الحريري استقبال أحد في "بيت الوسط"، ولم يُجب على اتصالات النواب والمسؤولين في التيار ولا رسائلهم، ولم يبلّغ أعضاء كتلته النيابية بموعد اجتماعه بهم، إلا أنهم يتحضّرون للقاء "في هذين اليومين" كما قال نواب في الكتلة. وعلمت "الأخبار" أن الحريري يُفترض أن يلتقي السنيورة والرئيس السابق تمام سلام.
وفي انتظار ما سيعلنه الحريري (ويرجّح الجميع أن يكون قراره سلبياً) رَاوحت التقديرات حول التوقيت، بينَ أن يعلن قراره بعدَ الانتهاء من لقاءاته أو أن يتركه إلى ذكرى 14 شباط.
إلى ذلك، علمت "الأخبار
" أن الحريري طلب، قبلَ عودته، زيارة القاهرة للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومسؤولين مصريين، إلا أنه لم يلقَ جواباً، في ظل تسريبات عن "استياء مصري من تعامل الحريري مع الأزمة قبل تكليفه وبعد اعتذاره عن عدم تشكيل حكومة، وتعامله مع المبادرات التي قامَ بها المصريون لمساعدته".