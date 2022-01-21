صحف اليوم 21 كانون الثاني 2022 - 01:08 21/01/2022 01:08:41 عزوف سلام عن الترشّح للانتخابات.. هل هو مُنسّق مع الحريري؟ (الأخبار)

عزوف سلام عن الترشّح للانتخابات.. هل هو مُنسّق مع الحريري؟ (الأخبار)

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LBCI News Lebanon





في هذا السياق، أكدت أوساط سياسية على صلة وثيقة بسلام لـ " كان لافتاً إعلان الرئيس تمام سلام أمس، بالتزامن مع عودة الرئيس سعد الحريري الى بيروت، عزوفه عن الترشّح للانتخابات النيابية، ما أثار تساؤلات عمّا إذا كانَ هذا الانسحاب مُنسّقاً مع الحريري أم مطلوباً سعودياً أو مرتبطاً بالجو العام.في هذا السياق، أكدت أوساط سياسية على صلة وثيقة بسلام لـ " الأخبار " أنه "قرّر قبلَ ستة أشهر الانسحاب من المشهد الانتخابي – السياسي، أي قبلَ أن تُسرب المعلومات عن نية الحريري العزوف"، وأنه "يعتبر أن لا مكان له في المشهد السياسي الراهن، ويرى أن إدارة البلد السياسية ليست صالحة لخوض غمار الانتخابات من جديد، وهذا القرار ينسحِب على أفراد عائلته". ولفتت إلى أن سلام "كرّر هذا الموقف في جلسة قبلَ أسبوعين من عودة رئيس تيار المستقبل إلى بيروت، وأن لا تنسيق بينَ الطرفين". الإعلان

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