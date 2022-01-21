صحف اليوم 21 كانون الثاني 2022 - 01:23 21/01/2022 01:23:29 بيرم امتنع عن حضور اجتماع الهيئات - العمال - ميقاتي... ماذا قال لـ"الأخبار"؟

بيرم امتنع عن حضور اجتماع الهيئات - العمال - ميقاتي... ماذا قال لـ"الأخبار"؟

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LBCI News Lebanon



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وأشار إلى أن "أكثر ما هو مستفزّ في الاتفاق أنه يلغي لجنة المؤشّر ويربط بين حقوق العمّال بتصحيح أجورهم مقابل إعفاءات يحصل عليها أصحاب العمل". ولفت إلى أن "لجنة المؤشّر عقدت العديد من الاجتماعات في الأشهر الأربعة الماضية من دون أن يتاح لها التوصّل إلى نتيجة. ورغم الانفتاح الكبير الذي أبديناه ظهرت العرقلة بوضوح لأي اتفاق يمنح العمال بعضاً من حقوقهم في غلاء المعيشة. في الاجتماع الأول كان النقاش ينطلق من زيادة سريعة لتصحيح الأجور في انتظار التوصّل إلى أرقام نهائية بشأن تضخّم الأسعار وغلاء المعيشة. ويوم طُرحت زيادة بقيمة مليون و325 ألف ليرة، كان سعر صفيحة البنزين 60 ألف ليرة، ولم يكن سعر الدولار تجاوز 14 ألف ليرة. لكنّ ممثلي أصحاب العمل رفضوا هذه الزيادة وطالبوا بإعفائهم من التصريح عن أي زيادة للأجراء واعتبارها مساعدة لا يُصرّح عنها للضمان، وأن لا يتم التصريح عن أي زيادة يُتفق عليها". عزا وزير العمل مصطفى بيرم غيابه عن اجتماع في مكتب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لاستكمال المناقشات المتعلقة بتصحيح الأجور، في حضور رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ورئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير، إلى رفضه "التفاوض على حقوق العمال التي وردت في الاتفاق" بحسب ما قال لـ " الأخبار ".وأشار إلى أن "أكثر ما هو مستفزّ في الاتفاق أنه يلغي لجنة المؤشّر ويربط بين حقوق العمّال بتصحيح أجورهم مقابل إعفاءات يحصل عليها أصحاب العمل". ولفت إلى أن "لجنة المؤشّر عقدت العديد من الاجتماعات في الأشهر الأربعة الماضية من دون أن يتاح لها التوصّل إلى نتيجة. ورغم الانفتاح الكبير الذي أبديناه ظهرت العرقلة بوضوح لأي اتفاق يمنح العمال بعضاً من حقوقهم في غلاء المعيشة. في الاجتماع الأول كان النقاش ينطلق من زيادة سريعة لتصحيح الأجور في انتظار التوصّل إلى أرقام نهائية بشأن تضخّم الأسعار وغلاء المعيشة. ويوم طُرحت زيادة بقيمة مليون و325 ألف ليرة، كان سعر صفيحة البنزين 60 ألف ليرة، ولم يكن سعر الدولار تجاوز 14 ألف ليرة. لكنّ ممثلي أصحاب العمل رفضوا هذه الزيادة وطالبوا بإعفائهم من التصريح عن أي زيادة للأجراء واعتبارها مساعدة لا يُصرّح عنها للضمان، وأن لا يتم التصريح عن أي زيادة يُتفق عليها".

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