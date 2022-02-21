ميقاتي "من الآخر": لا سلامة ولا عثمان! (نداء الوطن)

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أوضحت المصادر أن "الهدوء الذي شهدته الساحة الداخلية نهاية الأسبوع الماضي على مستوى المطاردة القضائية العونية لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان لا يعني أن توافقًا حصل بين الرئاستين الأولى والثالثة إزاء القضية، إنما كان هدوءًا أقرب إلى "حبس أنفاس" بانتظار ما ستعكسه أجواء اللقاء المرتقب بين رئيس الجمهورية ميشال عون وميقاتي إثر عودته من ميونيخ."وكشفت المصادر لصحيفة "" أن "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إتصل بمدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات طالبًا منه عدم الإدعاء على حاكم المصرف المركزي بعدما سرت معطيات تفيد بأن عويدات بصدد الإدعاء عليه غدًا الثلاثاء أو بعد غد الأربعاء"، مشيرةً إلى أن "ميقاتي أخذ على عاتقه كذلك إجراء سلسلة إتصالات داخلية ودولية لتطويق الهجمة العونية على حاكم المصرف المركزي، محذرًا من تداعياتها الخطرة على الحكومة بشكل خاص وعلى البلد بشكل عام.