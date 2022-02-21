الإنتخابات النيابية بعيون بعلبكية... مطالبة بالتغيير وبتمثيل جديد (نداء الوطن)

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ذكرت مصادر متابعة أن "الناس اليوم تطمح وتسعى للتغيير وإحداث نقلة على صعيد الوجوه التي مثلت المنطقة ورافقتها على مدى عقود، لكنها ترى أيضًا أن الإنتخابات قد تنسف في أي لحظة، وهناك مشكلة جوهرية في الجمهور البعلبكي والمرشحين حيث ينتظرون دائمًا من يمولهم ولا يقدمون على الخطوة من مبدأ التغيير."وأشارت المصادر لصحيفة "" إلى أن "التسريبات التي تصدر حول ترشيح شخصيات من خارج النسيج البعلبكي والبقاعي وغير مسجلة ضمن نفوسها رغم وضوح القانون لجهة ترشح أي شخص عن أي دائرة إنتخابية في لبنان أثارت إمتعاض الأهالي وكأنه لا يوجد في المنطقة أصحاب كفاءة وأهل خبرة."كما لفتت إلى أن "حزب الله" يقف وقوف المتفرج على كثرة المرشحين واللوائح، يشجع بعضها في السر ويحارب الأخرى في العلن تحت مسميات واتهامات، وهو الرابح الأكبر من تعددها وتشتت الأصوات المعارضة."