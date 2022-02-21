هل لا يزال لبنان على الأجندة الدولية؟ (الجمهورية)

الإعلان

غردت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي عبر "تويتر" كاتبة: "يتطلب تعافي لبنان مسارًا تنمويًا نشطًا يدعم قيم العدالة الإجتماعية والديمقراطية وكرامة الإنسان. في اليوم العالمي للعدالة الإجتماعية، أدعو الحكومة إلى تنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها، والكفيلة بصون مبادئ الإنصاف والحقوق والمشاركة والمساواة التي ترتكز عليها هذه العدالة."وأشارت مصادر مطلعة لصحيفة "" إلى أن "كل هذه التحركات والمعطيات إن دلت على شيء، فعلى أن لبنان ما زال على أجندة الإهتمام الدولي رغم الإنشغال بالأزمات الأكثر سخونة، وهذا الإهتمام قد برز أيضًا من خلال التشديد المتواصل على ضرورة إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها."