صحف اليوم 21 شباط 2022 - 19:01 21/02/2022 19:01:12 مصدر قضائي لـ "الانباء الكويتية": تحقيقات المرفأ ستبقى معلقة إلى أجل غير مسمى

مصدر قضائي لـ "الانباء الكويتية": تحقيقات المرفأ ستبقى معلقة إلى أجل غير مسمى

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LBCI News Lebanon

اعلن مصدر القضائي لصحيفة "الانباء الكويتية" ان "تحقيقات المرفأ المجمدة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، ستبقى معلقة إلى أجل غير مسمى، الا إذ نجح مجلس القضاء في إصدار التشكيلات الجزئية، وهذا مستبعد بسبب الخلاف الكبير على الأسماء المطروحة". الإعلان

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